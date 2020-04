Louise Fresco blijft altijd op zoek naar een band met Sjoukje 1

Het debat over de toekomst van de landbouw lijkt volledig zwart-wit: biologisch óf megastallen. Louise Fresco, hoogste baas van de Wageningen Universiteit pleit juist voor een mengvorm. Maar bovenal wil ze dat we weer een band krijgen met ons voedsel.

Hamburgers zijn slecht, appels zijn goed. Biologisch is goed, megastallen zijn slecht. Woedende boeren die met hun tractoren het hele land platleggen en klimaatactivisten die op gewelddadige wijze inbreken in stallen. Er lijkt in Nederland een onoverbrugbare kloof te ontstaan tussen mensen die zich zorgen maken over de staat van de natuur en de mensen die ruimte willen houden en geven aan de landbouw.

Volgens Louise Fresco wordt de tegenstelling gevoed door een gebrek aan kennis en onzekerheid en wordt de kloof vergroot door social media. ,,De toon van het debat verhardt. Er is bijna geen enkele ruimte voor nuance.”

Fresco is de hoogste baas van Wageningen University & Research en ze geldt als een van de meest toonaangevende landbouw- en voedselwetenschappers ter wereld. In haar magnum opus Hamburgers in het paradijs schetste zij acht jaar geleden al haar grote dilemma: hoe moet de wereld tien miljard monden voeden en tegelijk een leefbare planeet overhouden? In een recent toegevoegd voorwoord concludeert ze dat sinds de publicatie van haar boek de tegenstellingen en polarisatie alleen maar toegenomen zijn.

Hoe verklaart u het verhitte debat?

,,Op heel veel punten is de polarisatie toegenomen. Er gebeurt ook ontzettend veel in de wereld. We polariseren uit onzekerheid. En wat betreft de landbouwsector geldt dat mensen ver af zijn komen te staan van de productie van ons voedsel.”

Wat bedoelt u daarmee?

,,Vroeger had iedereen nog wel een familielid dat zijn eigen varkens slachtte of nog een boerderij had. Nederlanders, zelfs de stedelingen, waren meer verbonden met het platteland. De meeste mensen weten nu niet meer hoe het voedsel dat op hun bord terechtkomt, wordt geproduceerd. Dat gebrek aan kennis zorgt voor onzekerheid. Er hoeft maar iets te gebeuren en mensen denken al dat ze vergiftigd worden.



,,De laatste jaren is de tegenstelling tussen landbouw en natuur steeds groter geworden. Dat is nieuw. Misverstanden worden via social media uitvergroot. De toon van het debat wordt daardoor scherper en agressiever zonder ruimte voor nuance. De toon is harder geworden en er wordt op de man of de vrouw gespeeld.”

De heersende gedachte is nu: als je voor natuur bent, ben je tegen landbouw?

,,Ja. Terwijl het een misverstand is dat er per se een tegenstelling is tussen natuur en landbouw. Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid hebben we hier zowel de natuur als de landbouw veel ruimte gegeven. Maar onze landbouw kenmerkt zich door een aantal eigenschappen die tegenwoordig als negatief worden bestempeld. Het zijn scheldwoorden geworden. Onze landbouw is intensief. Intensief staat voor de mensen gelijk aan slecht.”