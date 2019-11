Louise Vet: ‘Verander de landbouw sámen met de boeren’

Wetenschappers, boeren en politici staan door de stikstofproblematiek meer dan ooit tegenover elkaar. Het ontbreekt aan een duidelijk visie, zegt de Wageningse hoogleraar ecologie Louise Vet, lid van de stikstofcommissie-Remkes. ,,De meeste boeren weten ook wel dat het tijd is voor verandering.”



Hoe hoog de emoties onder boeren oplopen, merkte Louise Vet vorige maand heel duidelijk tijdens het Boerendebat dat de Gelderlander organiseerde in Wageningen. Haar boodschap – met z’n allen naar een andere soort landbouw die lonend is voor boeren en goed is voor de natuur – sneeuwde wat onder in de volle collegezaal.



Maar boer Herman Pieter Prangsma uit Lunteren werd door haar geraakt. Tijdens het debat deed hij boos zijn beklag, na afloop bleek hij een man van nuances. ,,Die zijn er ook heel veel. We hebben later nog uitgebreid met elkaar gesproken.”