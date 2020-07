‘Lyd! Lydiaaa!’ Jeroen blikt terug op zijn hardhandige arrestatie tijdens een coronaprotest in Wageningen

Onderzoek naar zonnevel­den krijgt een klap als zonnepark Nergena bij Bennekom niet doorgaat

12:28 BENNEKOM - Het is erop of eronder vanavond voor het zonnepark Nergena langs de Dijkgraaf in Bennekom. Bij een ‘nee’ is het niet alleen einde zonneveld, maar loopt ook een baanbrekend onderzoek naar de invloed van zonnevelden op de natuur vertraging op.