Maak er een ouderwetse winter van: samen gezellig binnen

Denk aan warme truien, winterjassen, dikke dekbedden, de thermostaat ‘comfortabel’ ingesteld, elektrische dekens en zo. Ze horen allemaal bij de winter.

In de huidige situatie kunnen we uit deze opsomming sommige zaken wegstrepen en andere onderstrepen. Thuis staat de verwarming nog niet aan, omdat de thermostaat dat door eigen toedoen niet meer aanstuurt. Stroomslurpende apparaten zijn ineens minder in trek. Gezien de sterk gestegen kosten een logisch verhaal.

Nu ben ik toch wel benieuwd wat u de komende winter gaat doen als u de kans krijgt om op een verwarmd terras te gaan zitten op stoelen met voorverwarmde kussentjes.

Vlijt u zich daar neer omdat dit zo aangenaam is en u ervan uitgaat dat de kosten toch al in de consumptieprijs verdisconteerd zijn, of weerstaat u uit principe de verleiding en gaat u naar binnen?

Persoonlijk zou ik ervoor pleiten de hele buitenhoreca te sluiten en de warmte van het café of restaurant binnen op te zoeken, zelfs als we ook daar het met een graadje minder zullen moeten doen. Elke kuub gas die niet extra verstookt wordt is een kuub winst.

Stel dat we dit gezamenlijk besluiten, dan kunnen we het komende half jaar een behoorlijke bezuiniging op het extra energieverbruik bewerkstelligen én belasten we het milieu niet onnodig.

Het kostenplaatje moet ondernemers over de streep kunnen trekken om niet zo maar een ‘paar kuubjes’ extra in te zetten om meer gasten te trekken.

Kortom, laten we er een ouderwetse winter van maken: samen binnen met een lekker warm gevoel. Best wel een beetje retro eigenlijk.

