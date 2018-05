Maar 8 man opgepakt op druk Bevrijdingsfestival Wageningen

,,Ik wil het publiek een compliment geven. De sfeer was de hele dag goed’’, zegt Hajo Bersee, politiechef in Wageningen. ,,Zelfs later op de avond, als er drank in de man is, kan het wel eens misgaan, maar daarvan was geen sprake, het bleef gezellig. Mensen luisterden goed naar onze aanwijzingen ook als het op sommige plekken even heel erg druk was.’’



De politie houdt de menigte met camera's in de gaten - crowd controle zoals dat wordt genoemd - en via lichtkranten wordt het publiek geadviseerd en zo nodig gestuurd. Zo werd in de avond een tijdje afgeraden om naar de Markt te gaan en ook het hoofdpodium werd een tijdje ontraden.