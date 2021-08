Maartens zus Frédérique Matla hockeyt op OS en hij blijft ervoor wakker: ‘Ik gun haar de hele wereld’

Het is niet uitzonderlijk dat er om half vier ’s nachts nog licht brand bij studentenhuis Elhalla, aan de Lawickse Allee in Wageningen. Toch is de aanleiding voor het lange wakker blijven dit keer anders dan anders. In een woonkamer met sigaretten, paprikachips en bier in overvloed, zijn alle ogen gericht op de Nederlandse hockeydames, die het in de halve finale van de Olympische Spelen opnemen tegen Groot-Brittannië.