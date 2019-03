Man uit Arnhem die universiteit stalkte na 18 afwijzingen krijgt contactverbod

De Arnhemmer wilde studeren aan de universiteit, maar werd keer op keer afgewezen. Hij probeerde zich 18 keer in te schrijven maar kreeg nul op het rekest omdat hij niet de juiste kwalificaties had. Uit woede daarover stuurde hij in totaal meer dan 3750 vervelende e-mails en berichten aan meer dan honderd bestuurders, medewerkers en studenten van universiteit. De universiteit eiste daarom bij de rechter een contactverbod.



De kortgedingrechter stelde de universiteit in het gelijk en legde een contactverbod op. Als de man toch contact opneemt met de universiteit of haar medewerkers, dan moet hij een dwangsom van 500 euro per overtreding betalen. Als de man het contactverbod 10 keer overtreedt kan de universiteit de politie inschakelen, die de man zeven dagen in de cel kan zetten.