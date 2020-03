Man weigert winkelwagen bij AH Wageningen en valt personeel lastig; politie ziet lichte stijging soortgelijke incidenten

Twee activitei­ten 80 jaar Slag om de Grebbeberg en 75 jaar vrede gaan wél door

26 maart RHENEN - Stichting Slag om de Grebbeberg is in verband met de coronacrisis voorlopig gestopt met het organiseren van het programma ‘Vrijheid vier je samen’. Het goede nieuws is dat er in elk geval twee activiteiten wél doorgaan.