Mannen uit Wageningen, Arnhem en Renkum gepakt in noordelijk gelegen drugslab

Tachtig jaar vluchtge­schie­de­nis in zes verhalen

10 april WAGENINGEN - Geëvacueerd in 1940, verbannen in 1976 of gevlucht in 2015. De overeenkomst in de verhalen van zes vluchtelingen is dat ze angst kenden en vrijheid ontbeerden. ‘Blik op Vrijheid’ laat zien waar ze vandaan kwamen en wat vrijheid voor hen betekent.