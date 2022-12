Marije Eleveld tijdelijk vervangend wethouder in Wageningen

,,We hebben als college samen met Anne besloten dat tijdelijke vervanging nu beter is", meldt burgemeester Floor Vermeulen. ,,De afwezigheid van Anne gaat naar verwachting nog enkele maanden duren. Met de voordracht van een tijdelijk wethouder, waar de gemeenteraad natuurlijk nog over moet besluiten, zijn we weer op volle sterkte als college.”

Veel ervaring

Fractievoorzitter Jan Willem Kamerman is verheugd dat Eleveld bereid is Janssen te vervangen: ,,Ik ben echt superblij dat ze dat wil doen. Ze heeft veel ervaring (vooral op het gebied van wonen) en kent de streek ook nog eens goed. Daarnaast weet ze ook hoe het politieke spel werkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Marije de ingezette lijn van Anne Janssen goed kan voortzetten.”

Raadslid, wethouder en campinghouder

Die politieke ervaring deed Eleveld eerst op als gemeenteraadslid van de Edese PvdA. Later is ze van 2012 tot en met 2017 wethouder geweest in de gemeente Ede. Net als Janssen had ze als wethouder wonen in haar portefeuille.



Vanaf 2017 is Eleveld directeur-bestuurder van woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht. Met deze functie stopt ze voor ze in Wageningen aan de slag gaat. Samen met haar vriend heeft Eleveld sinds begin dit jaar ook een camping in het Montferlandse Azewijn.