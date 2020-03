Max heeft zijn eigen online nachtwinkel in Wageningen: ‘Ik zet om het kwartier een wekkertje’

,,Zo kwam ik op het idee er zelf eentje te beginnen”, vertelt Max, die de opleiding Junior Accountmanager volgt bij het Dulon College in Ede.



Zijn Nightshop Fast is ’s avonds en ’s nachts open op de donderdag, vrijdag en zaterdag. Op de flyer belooft Max de bestelde waren binnen 45 minuten te bezorgen in Wageningen en Bennekom. In het assortiment heeft hij producten waaraan mensen in de nachtelijke uurtjes behoefte kunnen hebben, zoals chips, bier, cola, noedels en condooms.



Het meest verkoopt de Wageninger kratjes Heineken, het minst blikjes cola. ,,Mensen bestellen liever een fles, want dat is relatief goedkoper’’, verklaart hij.