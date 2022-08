Maya Lizz deelt podium met Joe Buck en Rob Dekay in Ede: ‘Cool dat ik ook in die line-up sta’

kunst in de valleiOnder haar artiestennaam Maya Lizz timmert de in Bennekom opgegroeide Maya Schaap (25) flink aan de weg met haar muziek. Zaterdag treedt ze op tijdens het Singer Songwriter Festival in het Openluchttheater in Ede.

Ze is net begonnen met een masteropleiding Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht, maar een carrière in de muziek ziet Maya Lizz ook wel zitten. ,,Ik heb mijn ambities en dromen, maar ik neem mijn studie ook serieus. Het is een beetje schipperen soms”, vertelt ze.

Na haar deelname in mei aan Ede-Wageningen Ontspoort in Astrant in Ede, werd de zangeres gevraagd om op te treden tijdens het Singer Songwriter Festival. ,,Ik wist niet wie er nog meer zouden spelen. Toen bleek dat het de bekende artiesten Joe Buck en Rob Dekay waren, dacht ik wel: huh? Ik vind het heel cool dat ik ook in die line-up sta.”

Quote Ik vond het doodeng en was aan het fluister­zin­gen. Volgens mij kon niemand het verstaan. Maya Lizz

Maya Lizz is al bezig met muziek zolang ze zich kan herinneren. Ze begon samen met een vriendin liedjes te schrijven op de basisschool.Op de middelbare school leerde ze gitaar spelen. ,,Vanaf dat moment ben ik Engelstalige nummers gaan schrijven. In de tweede klas gaf ik voor het eerst een optreden tijdens een open podium op het Pantarijn. Ik vond het doodeng en was aan het fluisterzingen. Volgens mij kon niemand het verstaan.”

Mentale gezondheid en maatschappelijke kwesties

De nummers van Maya Lizz hebben een klein vleugje country en gaan over de liefde, mentale gezondheid en maatschappelijke kwesties. ,,Sommige van mijn liedjes zijn catchy, andere hebben een diepgaander thema. Ik vind het super bijzonder wanneer mensen echt naar mijn teksten luisteren. Soms krijg ik er mooie reacties op en dat vervult me heel erg.”

Haar grootste muzikale ambitie is een eigen tour. ,,En als ik heel groot mag dromen een optreden in The Bluebird Café in Nashville. Dat is een klein café met zo veel historie. Allerlei grote namen hebben daar een start gemaakt, dus het lijkt me echt een bijzondere plek om te spelen.”

Kaarten voor het festival kosten 10 euro en zijn te koop via cultura-ede.nl.