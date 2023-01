Medio februari ook energiecompensatie voor studenten: ‘Dat is goed nieuws’

Verwarde dakloze heeft het koud, stookt vuurtje in lege schuur, bedreigt bezoeker en zit inmiddels 105 dagen vast

ARNHEM - Hij had al twee nachten op straat geslapen, was wat in de war en kreeg het koud. Hij zat zoals wel vaker op de Westervoortsedijk op een muurtje te kijken naar graafmachines toen het weer begon te regenen. Hij zag een schuurtje, ging erin zitten en bouwde een vuurtje om op te warmen.

11 januari