Meer corona door pollen in de lucht: aantal besmettingen naar verwachting eind maart omhoog

verleden leven Mister Blues laat een oorverdo­ven­de stilte achter

16 februari Hij trad op van zijn geliefde geboorte- en woonplaats Wageningen tot in New York en Zwitserland aan toe. Blueszanger en frontman Jaap Meurs, voor velen Mister Blues, was met zijn Fake Brothers Blues Band en Big Jake & The Two Timers bij menig bluesfestival een top-attractie.