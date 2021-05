Meer mensen op zoek naar werk in de regio: vooral in Arnhem, Nijmegen en Wageningen

blog Wageningen wil het, maar Veenendaal heeft het

16 mei Hij is zo'n beetje uitgegroeid tot het symbool van de strijd over het al dan niet aanleggen van een zwemplas of roeibaan in de Wageningse uiterwaarden. Vooralsnog heeft het porseleinhoen gewonnen, want de komst van zulke recreatieplekken zou betekenen dat zijn leefgebied wordt aangetast.