Megagroei van aantal megastallen in de regio

BLOG Wageningen en de oorlog: Ga praten met je opa, nu het nog kan

22 april Iedereen die zijn ouders of grootouders heeft verloren, herkent die soms aangrijpende momenten: waarop je denkt, had ik dít nog maar even aan hem of haar kunnen vragen. Soms lukt het, omdat je ze zo goed kent, om zelf een mogelijk antwoord te reconstrueren. Maar mooier dan een echt antwoord of gesprek wordt het nooit.