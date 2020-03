Meisje wil het water in lopen in Wageningen: hulpdiensten stranden in de modder

Horeca in studenten­stad Wageningen na sluiting: ‘Dit was niet meer te handhaven’

15 maart WAGENINGEN - Alsof het het drie uur in de nacht was. Zo voelde het al vroeg in de avond voor het personeel van lege Wageningse café's op de Markt in Wageningen. Maar begrip is er overal. ,,Het was ook niet meer te handhaven. Na twee biertjes hield niemand meer afstand.’’