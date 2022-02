‘Menselijke fout’ scheelt Wageningers tientallen euro’s, maar kost de gemeente een half miljoen

De fout kon gemaakt worden doordat in 2020 was besloten om Wageningers in de jaren 2021 en 2022 eenmalig een korting te geven op de rioolheffing. De schatkist van de gemeente die bedoeld is voor werkzaamheden aan het riool was destijds relatief goed gevuld, dus koos de gemeente ervoor om haar inwoners tegemoet te komen. In totaal ging het om een korting van respectievelijk 500.000 euro over 2021 en 250.000 euro over 2022.