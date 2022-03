Mercedes brandt uit in Wageningen; vuur beschadigt ook tweede auto

Rien Bor begint aan zevende termijn in gemeente­raad: ‘Ik vind het nog steeds leuk’

WAGENINGEN - Al in 1998 stond zijn naam op de lijst van Wageningse gemeenteraadsleden. Toen was Rien Bor nog vertegenwoordiger van de PvdA. Sinds 2008 is hij verbonden aan de Stadspartij Wageningen. Voorkeurstemmen zorgden ervoor dat Bor weer vier jaar mee mag doen.

28 maart