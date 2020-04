Met de Bevrijdingsvlag viert Wageningen toch samen vrijheid

UPDATE Wageningse buurt na aangesto­ken autobrand: ‘Al langer onrustig hier, veel geschreeuw op straat’

13:35 WAGENINGEN - Het is al wat langer onrustig in de Pomona in Wageningen, waar in de nacht van donderdag op vrijdag twee auto’s in vlammen opgingen. Buurtbewoners klagen over geschreeuw op straat, vorige week zou ook al een auto zijn vernield.