Met de hoogwerker op bezoek bij mama: ‘Ze straalde helemaal, het was gaaf!’

Margriet Bleijenberg (65) praat nog met overslaande stem als ze net weer met beide benen op de grond staat. Enkele momenten eerder stond ze in de bak van een hoogwerker eindelijk weer even oog in oog met haar 88-jarige moeder. ,,En zij vond het ook leuk om mijn broer en mij weer even te zien. Ze straalde. ‘Hier komen’, zei ze. Ze wilde binnen met ons aan de koffie en advocaat, daar is ze helemaal gek op.