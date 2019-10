Met een e-bike heb je geen tweede auto meer nodig

Buren Annemiek van Vleuten versieren haar huis in regenboog­kleu­ren

30 september WAGENINGEN - De buren van Annemiek van Vleuten hebben een mooie traditie in ere gehouden. Na het veroveren van de wereldtitel wielrennen op de weg in het Engelse Harrogate hulden ze het huis van hun buurvrouw in regenboogkleuren.