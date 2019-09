Met welke onderscheiding kan Wageningen deze held nog huldigen?

Leontien van Moorsel heeft een beeld in het centrum van haar geboorteplaats Boekel. Marianne Vos heeft een kunstwerk op een rotonde in haar woonplaats Meeuwen. Een eindje verder staat in Babyloniënbroek een gouden fiets ter ere van haar olympische titel in Peking. Is het nu tijd voor een beeld voor Annemiek van Vleuten ergens in haar woonplaats Wageningen?



Langzaam maar zeker nadert ze immers de status van die twee andere wielerlegendes. Van Vleuten won zaterdag voor de derde keer een regenboogtrui, nadat de in 2017 en 2018 al de beste was op de tijdrit tijdens de wereldkampioenschappen. Maar een olympische titel ontbreekt nog op haar erelijst. En daarvan heeft Van Moorsel er vier en Vos twee.