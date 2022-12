Met welke opdracht gaat Menzis 2023 in? 'Wij moeten zorgen dat onze verzekerden de premie kunnen blijven betalen’

Onderzoek ramkraak Wageningse juwelier schiet niet echt op: ‘Nog niemand aangehou­den’

De daders van de ramkraak op juwelier Lucardi in de Hoogstraat in Wageningen lopen nog vrij rond. Een politiewoordvoerder meldt dat er nog geen aanhoudingen in deze zaak zijn verricht. ,,We onderzoeken op dit moment camerabeelden, dus het onderzoek loopt nog volop", aldus de woordvoerder.

22 november