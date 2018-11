Miljoenen euro's voor Ede en Wageningen voor tekorten in zorg

Het geld is afkomstig uit het zogeheten Fonds tekortgemeenten. Deze ‘stroppenpot’ was gevuld met 200 miljoen euro. Gemeenten die tekorten hadden op de nieuwe taken in de Wmo en jeugdzorg konden een beroep doen op dit fonds. 88 gemeenten deden een aanvraag. Tezamen hadden ze een tekort van bijna 490 miljoen euro. Uiteindelijk is de pot verdeeld onder 77 gemeenten.

Geen geld voor Rhenen

Wageningen kreeg bijna het hoogste bedrag per inwoner uitgekeerd: 106,15 euro. Ede moest het doen met 28,97 euro per inwoner. Rhenen had wel een aanvraag ingediend, maar kreeg niets. Venlo scoorde het hoogst met 214,92 per inwoner, gevolgd door Leeuwarden (192,39 euro) en Wageningen. Venlo kreeg ook het hoogste totaalbedrag: 21.719.101 euro.