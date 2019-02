Miljoenen voor Imec, maar wat krijgen we daar nou precies voor terug?

Groen licht voor OnePlanet: provincie steekt 65 miljoen in komst Imec

20:32 De provincie Gelderland investeert 65 miljoen euro in OnePlanet, een samenwerking tussen de universiteiten van Wageningen en Nijmegen en het Vlaamse onderzoeksinstituut Imec. Het bedrag, een record voor de provincie, wordt uitgesmeerd over 8 jaar. De hoofdvestiging komt in Wageningen, Nijmegen krijgt een dependance.