Minister: deze week nog landelijk centrum om plaag eikenprocessierups aan te pakken

Kamernood is tijdelijk weg in Wageningen en Ede

26 juni WAGENINGEN/EDE - Voor het eerst in jaren is er geen sprake van acute kamernood in Wageningen en Ede. Ook voor het komend studiejaar wordt verwacht dat alle eerstejaars in de loop van dat jaar een studentenkamer zal kunnen vinden. Alleen in het studiejaar 2020-2021 dreigt een tekort aan studentenkamers.