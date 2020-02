Minister Grapperhaus: diepgravend onderzoek naar dood Robert uit Wageningen

In memoriam Maurice Elzas: computerpi­o­nier en bewaker joods erfgoed in Wageningen

21 februari Zijn vrouw Yetty Elzas was pas een maand overleden, toen professor Maurice Elzas (85) op een fatale val maakte van de trap in zijn Wageningse woning. Hij overleed op 12 februari. En ondanks het verdriet om zijn vrouw had hij absoluut nog zin in het leven, weten de verdrietige nabestaanden.