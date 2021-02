Mister Blues laat een oorverdovende stilte achter

video Wageningse uiterwaar­den stromen vol met water uit de Rijn

2 februari WAGENINGEN - Alsof er een enorme stop uit de bodem van het Havenkanaal is getrokken. Met een hoop kabaal verdwijnt het water uit het kanaal om een tiental meters verder met evenveel herrie de uiterwaarden in te stromen. In verband met het hoge water in de Rijn laat het Waterschap Vallei & Veluwe de uiterwaarden gecontroleerd onder lopen.