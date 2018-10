Mondiale studie: 10 miljard mensen duurzaam voeden, ís mogelijk

WAGENINGEN - Kunnen we de almaar groeiende wereldbevolking voeden zonder de grenzen van milieu te overschrijden? Ja, zegt een groep wetenschappers van over de hele wereld woensdagavond in een artikel in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Als volgens de voorspellingen de wereld in 2050 zo'n 10 miljard zielen telt (het aantal wereldburgers is de 7,5 miljard al gepasseerd), kunnen al die monden op een duurzame manier worden gevoed. Maar dan zijn wel 'grote veranderingen nodig in onze manier van leven', concluderen de wetenschappers, onder wie hoogleraar Wim de Vries van Wageningen Universiteit.

Verspilling

Mensen zullen minder vlees moeten gaan eten en de verspilling van voedsel (bijvoorbeeld in de horeca) zal moeten worden gehalveerd. Mondiaal zal de landbouw moeten worden verbeterd en het hergebruik van afval moet veel efficiënter dan nu gebeurt. Alleen dan kunnen 10 miljard mensen op een duurzame manier van voedsel worden voorzien.

,,Geen enkele oplossing is op zich voldoende om het overschrijden van mondiale grenzen te vermijden”, zegt Marco Springmann van de Universiteit van Oxford, hoofdauteur van de studie. ,,Zonder gecoördineerde actie kunnen de milieu-effecten van ons voedselsysteem in 2050 met wel 50 tot 90 procent toenemen", stelt Springmann.

Vetten, suikers en vlees

Dat is dan een gevolg van de bevolkingsgroei en de opkomst van voedsel met veel vetten, suikers en vlees. Springmann: ,,In dat geval zouden alle mondiale grenzen met betrekking tot voedselproductie worden overschreden, sommige met een factor van meer dan twee."

Mede-auteur De Vries van Wageningen Universiteit boog zich met name over het probleem van kunstmest (fosfaat en stikstof). ,,We ontkomen er niet aan om kringlopen beter te sluiten en daarmee het kunstmestgebruik te verminderen", zegt hij.

Overbemesting

De Wageningse hoogleraar hoogleraar milieusysteemanalyse ziet mogelijkheden om via stimuleringsregelingen (het betalen van een eerlijke prijs) de landbouw te veranderen. Verder zal het kennisniveau bij boeren omhoog moeten (met name in een land als China, waar sprake is van een hoge overbemesting) en hebben zij ondersteuning nodig voor het toepassen van de best beschikbare praktijken.