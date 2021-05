Motorrijder tikt fietsers aan op Grebbedijk: twee wielrijders raken gewond

wandelcolumn Wandelen in het vogelpara­dijs in nieuwe natuur tussen Wageningen en Bennekom

21 april Even uitwaaien, bewegen, je gedachten verzetten in de natuur, zeker in deze tijd is dat voor veel mensen belangrijk. Maar het zal niemand ontgaan zijn, het is druk in de natuur. Speciaal voor De Gelderlander heeft Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen tien wandelingen door onze mooie provincie uitgezocht die bijzonder de moeite waard zijn en waar het niet zo druk is. Margot Ribberink (weervrouw) en Ap Dijksterhuis (psycholoog), beiden verwoed wandelaar, liepen de routes en delen hun ervaringen.