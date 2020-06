Muggenoverlast piekt vroeg: burger gevraagd om hulp bij onderzoek naar overbrengen virussen

het virus en ik Op de vlucht? Bij Thijs is je verhaal veilig

30 mei WAGENINGEN - Jongerenwerker Thijs Schaffer was nog geen halfjaar aan de slag in Wageningen, toen het coronavirus uitbrak. ,,En dat maakt het in contact komen met kwetsbare tieners wel lastig. Terwijl het juist nu zo ontzettend belangrijk is, om er voor ze te zijn.’’