Muur in achtertuin van woning in Wageningen stort in: persoon ernstig gewond

UPDATEWAGENINGEN - Een persoon is vrijdagavond onder een betonnen muur terechtgekomen in de achtertuin van een woning aan de Bosrandweg in Wageningen. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden in de tuin, rond 18.40 uur. Door onbekende oorzaak stortte de muur in, zo meldt een woordvoerder van de brandweer.