Muziek in plaats van oorlog: Russische en Oekraïense musici samen op het podium tijdens benefiet van Jazz in Wageningen

De boodschap van het concert is ‘Muziek in plaats van oorlog.’ ,,We wilden kijken of we musici uit Rusland en Oekraïne konden vinden die op het podium laten zien hoe het wél moet. Dat is het prachtigste signaal dat we kunnen geven”, zegt Robbert Kamphuis, voorzitter van de Stichting Jazz in Wageningen.

Na een zoektocht stuitte het jazzpodium op twee musici die belangeloos aan het benefietconcert wilden meewerken. ,,Vadim Neselovskyi komt uit Odessa en doceert aan het Berklee College of Music in Boston, één van de beste jazzconservatoria ter wereld. Maya Fridman werd in Moskou geboren en studeerde cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam.”

Wat het duo gaat spelen is ook voor Kamphuis nog een verrassing. ,,Maar dat weet je bij jazzmuziek eigenlijk nooit.”

Aula was niet te krijgen

Het was nog een flinke puzzel om het benefietconcert op zulke korte termijn te organiseren. ,,Eigenlijk wilden we als locatie de Aula van de universiteit gebruiken, omdat daar in 1945 de capitulatie getekend is. Symbolischer kun je het niet krijgen. Helaas was het niet mogelijk om dit zo snel voor elkaar te krijgen, maar we zijn blij dat we het concert in Impulse op de campus kunnen houden.”

Quote Tegen deze achter­grond kan het niet anders dan dat het een aangrij­pend concert wordt.

De volledige opbrengst van het concert komt ten goede aan hulpacties voor Oekraïense vluchtelingen. Op de website kunnen belangstellenden kiezen uit vier bedragen om te doneren. ,,Een ander bedrag mag ook, maar dan moeten mensen even een berichtje sturen.” Kamphuis hoopt op veel bezoekers. ,,Tegen deze achtergrond kan het niet anders dan dat het een aangrijpend concert wordt.”

Het concert begint om 20.30 uur in Impulse (gebouw 115) aan de Stippeneng 2 op de campus van de Wageningen Universiteit. Voor meer informatie en het bestellen van kaarten zie jazzinwageningen.nl.