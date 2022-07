Mysterieus ‘dier in afvoer’ houdt teams brandweer en dierenambulance een uur bezig

Burgemees­ters Ne­der-Betuwe en Wageningen hebben meer met elkaar gemeen dan gedacht: samenkomst bij jubileren­de boomkwe­kers Mauritz

Het was een bijzonder bedrijfsbezoek dat de burgemeesters Jan Kottelenberg (Neder-Betuwe) en Floor Vermeulen (Wageningen) onlangs samen brachten aan de vijftigjarige Boomkwekerij Combinatie Mauritz in Opheusden. De buren ontmoetten elkaar voor het eerst en bleken meer gemeen te hebben dan gedacht. En keken op van de enorme innovatiedrang in de laanboomsector.

