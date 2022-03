Na 16 jaar hoogste tijd voor groot onderhoud aan Wageningse woning: ‘Geen goed beheer, maar huisjesmelkerij’

Hij is er helemaal klaar mee. Al 16 jaar woont Harald van Roekel aan de Veerstraat in een huurhuis van de Wageningse woningcorporatie de Woningstichting. Al die tijd is er geen groot onderhoud gepleegd aan zijn woning, terwijl dat was beloofd. Met name de isolatie is rampzalig. ,,Het is met dit weer al koud in huis, maar in de winter is het hier helemaal niet te harden.”