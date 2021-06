Na vijftien jaar weer in de rij voor frietje met gehaktbal van Frans: ‘Zelfs 280 stuks was niet genoeg’

,,Het was weer een topdag’’, zegt Frans Roelofs (65). Ook op de tweede zondag dat de Wageninger met zijn nieuwe frietkar op het kruispunt van de Beatrixlaan en Harnjesweg neerstreek, wisten honderden klanten hem te vinden. ,,Misschien waren het er zelfs iets te veel.’’



Vijftien jaar moesten zijn vaste gasten erop wachten, maar snackbarhouder Roelofs is weer aan het bakken. Tot de sluiting in 2006 was snackbar ’t Supertje decennialang een begrip in Wageningen. Halverwege de jaren tachtig nam hij de zaak van zijn vader over, die in 1969 de deuren voor het eerst opende.