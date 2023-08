Na zestien jaar staat sopraan Tineke Roseboom met haar vroegere zangdocent op podium: ‘Zó leuk om weer met haar te zingen’

indebuurt.nl Sfeerbeel­den! Dit was Karren Maar Festival op de Stadsblok­ken in Arnhem

Het was modderig, het was nat, maar Karren Maar op de Stadsblokken in Arnhem was vooral één groot feest. De regen mocht de pret niet drukken, Reinier Zonneveld draaide de sterren van de hemel tijdens zijn wereldrecordpoging en festivalgangers gingen los op snoeiharde beats. Iemand deed zelfs een huwelijksaanzoek op het hoofdpodium! Bekijk hieronder foto’s van Karren Maar Festival 2023.