Nacht van de Fooi terug in Wageningen, wel kleinschaliger

Een kleine twintig horecazaken in Wageningen doen zaterdag mee aan de Nacht van de Fooi. ,,We zijn blij dat het in Wageningen ook weer kan na twee moeizame jaren”, zegt voorzitter Annelijn Boot namens de Wageningse afdeling.

,,In 2020 lag alles vanwege corona stil en vorig jaar is er alleen een kleinschalige wandeling gehouden”, vertelt Boot. ,,Dit jaar kunnen we meer aan de weg timmeren. We staan zaterdag de hele dag met een kraam op de Markt. We houden een kledingmarkt, er is een loterij en kinderen kunnen eendjes vissen. En tussendoor roepen we zoveel mogelijk mensen op ’s avonds de horeca in Wageningen te bezoeken, om lekker uit eten te gaan.”

De Nacht van de Fooi begon tien jaar geleden als een studenteninitiatief in Groningen en is sindsdien uitgewaaierd over andere studentensteden. In 2017 kon er ruim 3500 euro fooi worden overgemaakt naar de landelijke organisatie.

Waar een jaar of acht geleden zo’n vijftig zaken in het centrum van Wageningen meededen, zal het aantal nu niet boven de twintig uitkomen. ,,Dat is jammer, maar ook wel weer begrijpelijk. De horeca heeft zware tijden achter de rug. We zijn blij met alle deelnemers, dankbaar dat bedrijven hun fooi of een deel daarvan die dag willen afstaan voor doelen in verschillende ontwikkelingslanden.”

Ook bij een paar snackbars en een ijssalon staat een fooienpot, waarin mensen een donatie kunnen doen, vertelt Boot.

Zij somt op waar de opbrengst van de Nacht van de Fooi naartoe gaat. ,,Naar een project voor waterbronnen in India en een deel gaat naar een universiteit in Cambodja, waar jongeren van arme komaf de kans krijgen een studie te beginnen. Verder staan weeshuizen in Nepal op de lijst van goede doelen en is er aandacht voor een opleiding tot thuiszorgmedewerker in Suriname.”

Boot hoopt dat zij en haar collega’s ‘toch wel enkele honderden euro’s bij elkaar krijgen’. ,,Dat zou mooi zijn. In het verleden traden in Wageningen op meerdere plekken bands op. Had de Nacht van de Fooi iets van een festival-achtige sfeer. Dat is nu niet het geval. Ik weet dat er livemuziek is in café Daniels , maar verder volgens mij niet.”