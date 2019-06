Nachtbus Utrecht-Wageningen is een blijvertje

Volgens een woordvoerder van Syntus staat nu al vast dat de N8 ook volgend jaar blijft rijden. ,,Dit is het eerste jaar en was bedoeld als proef. Als er helemaal geen animo was geweest zouden we er wel mee stoppen, maar daar is bij deze ritten absoluut geen aanleiding voor. Je moet zo’n nachtbus als het even kan de tijd gunnen en dat doen we dus ook.’’

‘Onze jongeren profiteren mee’

De nachtbus werd vorig jaar december feestelijk in gebruik genomen met een nachtelijke rit waaraan onder meer de Rhenense wethouder Hans Boerkamp en zijn Wageningse collega Peter de Haan meededen. Boerkamp: ,,We krijgen signalen dat de nachtbus gelukkig goed draait. Vooral Wageningse studenten die in de Randstad willen stappen maken er gebruik van, maar onze jongeren profiteren er mooi van mee. Niet alleen als ze in Utrecht gaan stappen, maar ook in Veenendaal.’’ De bus rijdt elke week twee nachten: van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. Beide nachten vertrekken de bussen om 01.00 en 04.00 uur vanaf Utrecht Centraal Station om via de A12 en Veenendaal en Rhenen naar Wageningen busstation en Wageningen Campus te rijden. Vandaar gaat de bus weer terug naar Utrecht.

Niet van donderdag op vrijdag

Wageningse studenten hebben er voor gepleit om de bus ook in de nacht van donderdag op vrijdag te laten rijden. Reden is dat donderdag voor veel studenten de stapavond is en het hen de kans zou geven om in bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht uit te gaan en dan toch ‘s nachts terug te kunnen keren naar Wageningen.



Op dat verzoek gaat Syntus echter niet in. ,,Ook op andere trajecten waar nachtbussen rijden blijkt dat in die nacht nachtbussen niet rendabel te exploiteren zijn’', aldus de woordvoerder. ,,We beperken het tot het weekeinde, ook tussen Utrecht, Veenendaal, Rhenen en Wageningen.’’