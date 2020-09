Nachtelijke steekpartij in Wageningen, dader nog spoorloos

Die fiets op de galerij is levensge­vaar­lijk bij brand

22 augustus WAGENINGEN - Even na zeven uur die donderdagavond in juni hoort Manouk Magnée (37) in het appartementencomplex aan de Riemsdijkstraat het brandalarm afgaan. ,,Ik dacht ‘Er zal wel weer iets mis zijn gegaan met koken’ en pakte het trapje al om het alarm uit te zetten.” Als ze de deur van haar appartement op de derde etage open doet, komen de vlammen over het plafond naar haar toe.