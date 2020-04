Nachtwinkel draait overuren in tijden van corona

De strandjes langs de Rijn bij Wageningen, zijn sowieso een veelgevraagde plek voor zijn service. ,,Ik kom er bijna dagelijks, nu het zonnetje schijnt en het langer licht blijft. Ja, het is inderdaad een stukje lopen door de uiterwaarden. Maar ach, dat hoort nu eenmaal bij de service die ik aanbied.’’



Of het kwam door de coronacrisis, of zijn artikel in De Gelderlander, kan de ondernemer niet met zekerheid zeggen, maar zijn bedrijf loopt de laatste weken goed.



,,Ik had die groei zelf ook niet zien aankomen. Maar naarmate de maatregelen voortduurden, kwamen er steeds meer bestellingen. Vooral kratjes bier eigenlijk. Mensen gaan toch meer borrelen in de achtertuin.’’