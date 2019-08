Naspelen voedseltransporten vanuit de Oude Nude in Wageningen op losse schroeven

Kadans verovert in rap tempo campussen en science­parks in Nederland (en daarbuiten)

29 juli WAGENINGEN - Kadans is in rap tempo bezig met het veroveren van de universiteitscampussen en scienceparks in Nederland. Het bedrijf investeert op grote schaal in kantoor- en laboratoriumruimte voor bedrijven die draaien op kennis. In Wageningen - waar het allemaal begon - is Kadans zelfs de enige verhuurder van bedrijfsruimte op de campus. Met ontevredenheid tot gevolg.