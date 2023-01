Nationale damtitel lonkt voor Jan Groenendijk na winst in eerste barragepartij tegen Alexander Baljakin

updateWie wordt er donderdagmiddag Nederlands beste dammer in Wageningen? Lokale favoriet Jan Groenendijk of zijn directe concurrent Alexander Baljakin. Lukt het geen van de twee in de slotronde afstand te nemen, dan geeft een sneldam-barrage de doorslag.

Met 17 punten uit twaalf partijen voeren de twee titelkandidaten de ranglijst aan. De spanning loopt op in Hotel De Wageningsche Berg. Wageninger Groenendijk en Baljakin uit Arnhem hakten al eerder met ditzelfde bijltje. Groenendijk sloeg in de zomer van 2021 op het NK in Kraggenburg toe in de noodzakelijke barrage. Al in de tweede partij viel de beslissing in de Noordoostpolder.

,,Als Baljakin en Groenendijk op dit NK na de laatste ronde nog steeds gelijk staan, volgen er direct aansluitend twee sneldampartijen met 15 minuten bedenktijd plus 5 seconden per zet”, zegt perschef Fred Ivens van het NK dammen. ,,Dus verlies je de eerste, krijg je altijd nog een herkansing.”

Door tot er winnaar is

,,Brengen die partijen nog geen beslissing, gaan we over tot partijen met 5 minuten bedenktijd en 3 seconden per zet. Dat gaat zolang door tot er iemand één partij wint. Die is dan de nieuwe kampioen van Nederland.”

De prijsuitreiking volgt direct na de laatste partij. Groenendijk is de titelhouder. Baljakin veroverde de nationale titel al acht keer, voor het laatst in 2019 in Huissen.

Twee overwinningen dus barrage

Baljakin won vrij simpel van Jan van Dijk en zag Groenendijk na een titanengevecht op remise afstevenen tegen Wouter Sipma. Maar rond 15 uur, na vijf uur spelen, lokte de Wageninger zijn collega bij Team NL toch nog in de val.

Even daarvoor zei bondscoach Rik Keurentjes: ,,Het lijkt op remise, maar als er een nog kan winnen, is het Jan.’'

De eerste barragepartij was een prooi voor Groenendijk. Als hij ook de tweede wint, dan volgt hij zichzelf op als Nederlands damkampioen.

