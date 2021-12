Nederlands grootste uil landt in dit park: ‘Eerst wilden we het niet geloven’

Laura brengt met haar winkel wat kleur uit de jaren 70 terug in de Wageningse binnenstad

WAGENINGEN - Het is weer eens iets anders dan een lint doorknippen. Deze donderdagmiddag legde Floor Vermeulen, burgemeester van Wageningen, de elpee Arrival van ABBA (uit 1976) op de draaitafel. Toen de naald de juiste groef had gevonden en het liedje When I kissed the teacher uit de luidsprekers kwam, was Lauras70slife officieel geopend.

2 december