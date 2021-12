Nederlands grootste uil landt in Wagenings park

PvdA Wageningen in trek bij overstap­pers en het zijn niet de minsten: drie (oud)raadsleden naar de partij

WAGENINGEN - De kandidatenlijst van de PvdA in Wageningen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart telt drie verrassende namen. Melissa van der Lingen, Greet Eijkelenboom en Dicky Stijns zijn of waren raadslid namens een andere partij. Dat Anne Janssen lijsttrekker wordt, is dan weer minder verrassend.

