‘Nergens te beroerd voor’: zo herinneren ze overleden volkszanger Ferry Nice bij Wagenings café waar hij vaak kwam

De zaterdag overleden volkszanger Ferry Sijben , in de regio bekend als Ferry Nice, was een graag geziene bezoeker in café de Korenbeurs in Wageningen. ,,Als zanger en als gast.”

Café-eigenaar Martin Holleman ‘hoorde het via-via’ dat Renkumer Sijben bij een ongeluk in Beek om het leven was gekomen. ,,Een uurtje nadat het was gebeurd denk ik. Je schrikt je kapot. Hij zong hier al jaren, kwam hier als klant: wat moet je ervan zeggen? Weinig. Je wordt met de neus op de feiten gedrukt.”

‘Kwam hier al jaren’

Quote Nergens te beroerd voor. Heel mooi, een kwestie van vertrouwen natuurlijk. Martin Holleman Holleman en Sijben gaan ver terug. ,,Hij komt hier al jaren. Kwam hier al jaren”, zegt Holleman. ,,Ik zit hier al bijna 25 jaar in en al 25 jaar kwam Ferry hier al.” De twee konden goed met elkaar.



,,Met Ferry was het ook altijd zo: belde ik hem en kon ie, was ie er. Wij hadden een relatie van: is het druk is de prijs goed, is het een klote-avond kost het ook weinig. Zo gingen we met elkaar om. Had hij het rustig, zong hij een keer hier en hij hielp ook mij weer de brand uit. Nergens te beroerd voor. Heel mooi, een kwestie van vertrouwen natuurlijk.”



Sijben was volgens Holleman ook honkvast. ,,Hij had eigenlijk een regel: dát is mijn café, daar zing ik en ik ga niet bij de buren zingen.”

Volledig scherm De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk in Beek. © Roland Heitink/Persbureau Heitink

‘Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen’

Nabestaanden en familieleden hebben het overlijden van Sijben wereldkundig gemaakt via diens Facebookpagina. Met de woorden: ‘Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen…’ nemen zij afscheid van de Renkumer. Sijben was vaak te vinden in cafés in Wageningen waar hij volgens zijn vriend Jan Elsenaar een graag geziene gast was, zei die eerder tegen De Gelderlander.



Elsenaar was mede-oprichter van Meborah tv, een lokale omroep in Wageningen. ,,Bij ons trad Ferry geregeld live op tijdens de uitzendingen. Zo is onze vriendschap ontstaan”, aldus Elsenaar, die Sijben typeert als levenslustig persoon. ,,Hij was altijd vrolijk. Ik had het idee dat iedereen goed met hem kon opschieten.”

‘Voelde publiek makkelijk aan’

Iets wat in ieder geval geldt voor café-eigenaar Holleman. Wat volgens hem de charme was van Sijben? ,,Hij kon eigenlijk alles wel even leuk zingen. Hij was gewoon gezellig, kon goed inspelen op zijn gasten. Dat is belangrijk, graag gezien zijn. Hij voelde het publiek makkelijk aan, laat ik het zo zeggen: dat was een ding dat ie wel in de gaten had. Dat moet je kunnen, moet je snappen.”

Het ‘is de bedoeling’ dat Holleman de uitvaart van Sijben bijwoont, zegt hij. Eerder is er vrijdag in Wageningen voor wie wil, gelegenheid om afscheid te nemen van de zanger van het Nederlandse lied. Dat kan in de aula van begraafplaats de Leeuwenrenk van 19.00 tot 21.00 uur.