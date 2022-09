Niet meer ‘eeuwig’ branden van Vrijheidsvuur bespaart Wageningen duizenden euro’s

Vrijheids­vuur in Wageningen brandt weer, maar gaat over twee weken uit

Het was maandenlang ‘donker’ rond het monument Vrijheidsvuur aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen. Het vuur was in november vorig jaar gedoofd, maar sinds vorige week verlicht de vlam in de schepping van Hanshan Roebers de omgeving weer.

22 april