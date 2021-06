Nieuw onderzoek naar tragische dood Robert, die in Wageningse instelling in bedwang werd gehouden

ARNHEM Er komt mogelijk toch een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de dood van Robert Dönnges, die in februari 2020 om het leven kwam bij een tragisch incident in de instelling voor begeleid wonen aan de Morel in Wageningen.

De 27-jarige Wageninger kwam februari vorig jaar om het leven nadat hij in bedwang werd gehouden door medewerkers van de instelling waar hij woonde en door de politie.



Die dwang was echter ook hard nodig omdat hij op dat moment in een heftige psychose verkeerde. Dat concludeerde het Openbaar Ministerie in april, waarna de juridische procedure feitelijk was beëindigd.

'Had maar iemand iets anders gedaan’

Over de dood van de 27-jarige Wageninger is al ruim een jaar veel te doen. Meteen na zijn overlijden bleek dat de politie veel te laat ter plaatse was, ondanks meerdere telefoontjes naar de alarmcentrale. Eerder zeiden zijn ouders tegen deze krant: ,,Als er maar iemand anders had gereageerd die avond, dan had onze zoon nog geleefd.’’

‘Onderzoek was alleen in stukjes’

Het was reden voor de advocaat om een aangifte in te dienen bij het OM. De dood van Robert is weliswaar onderzocht, maar steeds in stukjes, niet in het geheel, zegt advocaat Richard Korver.



,,De hele aanloop naar de fatale dag is niet onderzocht, terwijl je de zaak in zijn totaliteit moet bekijken. De onderzoeken die nu gedaan zijn, doen geen recht aan het overlijden van Robert.’’ In totaal zijn er door de gemeente, het RIBW, justitie en de politie zelf verschillende onderzoeken gedaan. In de rapportages werden verschillende fouten vastgesteld, maar nergens werd gesteld dat die fouten direct hebben geleid tot de dood van Robert.’’

Nog geen strafrechtelijk onderzoek

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat de medisch officier van het OM na de aangifte van de familie kijkt naar de zorg die is verleend door RIBW- de instelling voor begeleid wonen en de begeleiders van Pro Persona. ,,Het is nog geen strafrechtelijk onderzoek‘’, benadrukt een woordvoerder.



Het duurt naar verwachting zeker enkele maanden voordat de medisch officier met een conclusie komt. Een van die conclusies kan zijn dat er alsnog een strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de rol van hulpverleners.