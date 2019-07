Nieuw: website processierups.nu geeft antwoorden op meer dan 100 vragen

In Nederland en zeker in het oosten en zuiden van het land is er een eikenprocessierupsenplaag. Vorige week besloot minister Carola Schouten, op aandringen van de Tweede Kamer, tot ingrijpen. De nieuwe website is daar een resultante van.



De vragen zijn gefilterd naar doelgroep. Zo zijn er aparte secties voor tuineigenaren, gemeenten en organisatoren van festival.



Ook is er een rubricering op thema, zoals gezondheid, brandharen en bestrijding. De website is een dynamisch geheel: zodra er nieuwe vragen of antwoorden zijn, worden deze aangevuld.